Bayburt’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları devam ediyor.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Valilik makamında Vali Cüneyt Epcim’in tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet caddesinde resmi geçit töreniyle devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kutlama töreni Vali Cüneyt Epcim’in, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için Saygı Duruşu’nda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.