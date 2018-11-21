Yangın, bugün öğle saatlerinde Şeyhhayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şair Celali Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İki iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangın CHP il binası çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca yangını kontrol altına almaya çalışırken yangın sırasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen Adnan Topsakal (68) uzun uğraşlar sonucu çatıdan çıkarılarak Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin geniş önlemler aldığı yangında hafif yaralananlar da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bayburt halkının seferber olduğu yangında olay yerine Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesmuttin Selçuk da geldi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.