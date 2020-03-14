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BAYBURT’TA CAMİLER İLAÇLANIYOR

Bayburt Belediyesi, Cuma namazı öncesi camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

BAYBURT’TA CAMİLER İLAÇLANIYOR
14 Mart 2020 Cumartesi 11:00

Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren Bayburt Belediyesi, Cuma namazı öncesi şehir merkezindeki birçok camide ilaçlama gerçekleştirdi.

Yatsı namazına müteakip harekete geçen Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafet ve maskelerini takarak gerçekleştirdiği sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmaları ile camilerin halı ve duvarlarında bulunan bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyor. Cuma namazında vatandaşlarla dolup taşan camilerde huzur içinde ibadet edilmesi için kolları sıvayan belediye ekipleri Yakutiye Cami, Ulu Cami, Şingah Cami, Tuzcuzade Cami, Karasakal Cami ve Veli Şaban Camilerinde gerçekleştirdiği çalışmalarına diğer camilerde de devam edecek.

Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yürüttüğümüz dezenfektasyon çalışmaları kapsamında şehrimizdeki camilerde ilaçlama çalışması başlattık. Cuma namazında vatandaşlarımızla dolup taşacak olan camilerimizde sağlıklı ve huzur içinde ibadet edilmesini sağlamak amacıyla bakteri ve mikroorganizmalara yönelik dezenfeksiyon çalışmalarımızı başlattık. Daha önce toplu taşıma araçları ve şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını camilerimize taşıdık. Yatsı namazına müteakip büyük camilerimizde başlattığımız dezenfeksiyon çalışmaları vatandaşlarımızın ibadetlerini daha nezih ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için diğer camilerimizde de yapılacak. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için” diye konuştu.

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