Bayburt’ta Bylock kullanan 4 Emniyet görevlisi tutuklandı..

Bayburt’ta FETÖ/PYD Terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle dört Emniyet görevlisi gözaltına alındı.

Bayburt’ta Bylock kullanan 4 Emniyet görevlisi tutuklandı..
29 Mart 2017 Çarşamba 12:45

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt TEM Şube Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde yürütülen soruşturmalar neticesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ifade veren şüphelilerin beyanları ve diğer somut deliller doğrultusunda, 3 polis memuru ve bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Terör Örgütünün Bayburt ilinde mahrem yapı olarak adlandırılan emniyet yapılanmasında, örgütsel faaliyette bulundukları ve Bylock isimli gizli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen H.Ç., A.P., S.Ç. isimli 3 polis memuru ve R.A. isimli  eski komiser yardımcısı yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

banner358
İlgili Galeriler
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
Tuzla Bayburtlular Gecesi
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.