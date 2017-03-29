Bayburt’ta FETÖ/PYD Terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle dört Emniyet görevlisi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayburt TEM Şube Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde yürütülen soruşturmalar neticesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ifade veren şüphelilerin beyanları ve diğer somut deliller doğrultusunda, 3 polis memuru ve bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Terör Örgütünün Bayburt ilinde mahrem yapı olarak adlandırılan emniyet yapılanmasında, örgütsel faaliyette bulundukları ve Bylock isimli gizli haberleşme programı kullandıkları tespit edilen H.Ç., A.P., S.Ç. isimli 3 polis memuru ve R.A. isimli eski komiser yardımcısı yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.