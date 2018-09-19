Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ruhsatsız yapıların kayıt altına alınmasını öngören İmar Barışı çalışmaları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka’dan bilgiler alan Vali Pehlivan çalışmaların hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.

İmar Barışı kapsamında Bayburt’ta bugüne kadar toplam 592 yapıya “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlendiğini ifade eden Vali Pehlivan, buradan elde edilen gelirin 1 milyon 400 bin TL olduğunu bildirdi. Vali Pehlivan başvuruların yüzde 52’sinin il merkezi, yüzde 43,1’inin Aydıntepe, yüzde 4,9’unun ise Demirözü ilçesinden olduğunu aktardı.

Düzenleme ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılara yapı kayıt belgesi verilerek vatandaşların imar ile ilgili problemlerinin çözümlenmesinin hedeflendiğini belirten Vali Pehlivan İmar Barışı bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesi noktasında ilgililere talimat verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Tapu Müdürü İlhan Sağlam, Kadastro Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci ile Milli Emlak Müdürü Yusuf Ozan eşlik etti.