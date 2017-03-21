Bayburt’ta bolca yetişen EŞGIN Kanserin yeni ilacı oldu...

Ülkemizin bir çok yöresinde kendiliğinden yetişen uçkun, bölgeye göre ışgın, ışkın, yayla muzu, uçgun olarak da adlandırılır.Bu bitki Bayburt’ta bir çok köyde yetişmekte.Eşgın bitkisi yeni yapılan araştırmalarda kansere çare olarak nitelendiriliyor.

Uçkun ününü Amerikalara kadar duyurmuş bir Anadolu sebzesidir. Anadolu’da yetişen tek ravent türüdür. Yapılan araştırmalara göre kanser hücrelerini yok ettiği ortaya konulmuştur. Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda uçkun kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.

Yalnızca kanser hastalığı değil bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve kuzukulağıgiller familyasına bağlı olan uçkun otunun boyu 40 santimetre ile 150 santimetre arasında değişmektedir. Sarımsı ve beyazımsı çiçekleri vardır. Yaprakları ise fil kulağına benzer ve zehirli olduğu bilinir. Meyve kısmı kırmızımsı ve kahverengimsi bir renktedir.

Uçkun Faydaları Nelerdir?

➤ İçerisinde bulunan polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engeller.

➤ Bol miktarda C vitamini barındırır. Aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengindir.

➤ Taze uçkun tüketimi mide bulantısını geçirir.

➤ Hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır.

➤ Uçkun vücuda zindelik ve direnç sağlar.

➤ Hamilelikte oluşan lekeleri giderici özelliğe sahiptir.

➤ Grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edicidir.

➤ Yorgunluk, uykusuzluk ve strese karşı kullanımı mevcuttur.