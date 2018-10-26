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Bayburt’ta Balistik Zırh Üreteceğiz..

Savunma Sanayinde yerli ve milli bir hamle de Bayburt’tan geliyor..

Bayburt’ta Balistik Zırh Üreteceğiz..
26 Ekim 2018 Cuma 16:15

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde yüz yerli ve milli yatırımla balistik zırh üretimi gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin savunma konusunda dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklardan karşılamak üzere başlattığı hamlelere Bayburt da yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile üretilecek balistik zırhla katkı sağlayacak. Bayburt Balistik ve Savunma adlı firma tarafından üretimi gerçekleştirilecek ürün için Bayburt OSB’de parsel tahsisi için mutabakat sağlandı. Konuyla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret eden firma temsilcileri Levent Ayaz ve Hamit Yeşil proje hakkında bilgiler verdi. AR-GE çalışmaları tamamlanan yatırıma ilişkin
projenin yüzde yüz yerli ve milli olması bakımından son derece önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, çalışmalara gereken desteği vereceklerini ifade etti. Vali Pehlivan bahse konu yatırım için yer tahsisinin gerçekleştirileceğini ve süreçle ilgili çalışmaların özenle takip edileceğini bildirdi.

Vali Pehlivan ziyaretleri vesilesiyle Ayaz ve Yeşil’e teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Firma temsilcileri Levent Ayaz ile Hamit Yeşil ise bu yatırım sürecine gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı destekler dolayısıyla Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi öz kaynakları ile ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan hamleler Türkiye’nin bu alanındaki gelişimini hızlandırdı. 2000’li yılların başında savunma ihtiyacının yüzde 70’den fazlasını dışarıdan temin eden Türkiye’nin bu açığı 2018 yılı itibariyle yüzde 30’lara gerilemiş durumda. Bayburt OSB’de hayata geçirilecek balistik zırh yatırımının bu alandaki yerlileşme çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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