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Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi’nde bulunan şehitlikte tören düzenlendi.

Bayburt’ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
19 Eylül 2021 Pazar 17:48
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Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliğinde gerçekleşen törene, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal il protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Tören protokol tarafından şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakılması ve müftülük görevlisi tarafından yapılan  dua ile program sona erdi.

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