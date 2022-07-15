BAYBURT’TA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe teşebbüsünün 6. yıldönümünde tek yürek olurken Bayburt’ta da günün anısına birçok etkinlik düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM-Kahramanlarımızın canlarını feda ederek aydınlığa çıkardığı o gece hafızalardaki tazeliğini korurken, şehrimizde düzenlenen etkinliklerle, şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları hatırlanarak demokrasi zaferi kutlandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü’nde, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaşımız ellerinde bayraklarla temsili Bamsı Beyrek ve mehteran eşliğinde Taş Köprü’den başlayıp Saray Bahçesi’ne kadar yürüdü. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen yürüyüşte Atlı Spor Kulübü sporcuları da atlarıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün ardından tören alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenler mehteran takımı konseri ve darbe girişimini konu alan sinevizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra Samet Erdaş tarafından “Otuz Kuş” isimli şiir seslendirildi. Şiir dinletisinin ardından şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Yapılan dua sonrası 15 Temmuz konulu oratoryo gösterisinin sergilenmesinin ardından Bayburtlu Sanatçı Kadir Bayram tarafından ilahiler seslendirildi.

Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, sözlerine Yavuz Bülent Bakiler’in “Onlar” isimli şiirine ait dizelerle başlayarak “Bugün buraya Milletimizin demokrasi zaferini kutlamak; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından demokrasimize hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Kökü dışarıda olan bu hain yapı devletimizi bütün kurum ve kuruluşları ile ele geçirmek için sinsice çalışmıştır.

251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o karanlık gecede milletimizin iradesini ortadan kaldırmaya çalışan ihanet senaryosunu aziz milletimiz cesaret ve kararlılığıyla yırtıp atarak ülkemizi telafisi imkânsız bir felaketten kurtarmıştır. Milli irademize sahip çıkan başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.

Milletimizin 15 Temmuz gecesi, cesaretiyle, kararlı ve dik duruşuyla, gayret ve imanıyla dünyada eşi görülmemiş bir tarih yazdığını belirten Başkanımız Pekmezci “O gece ellerine bayraklarını alarak yollara çıkıp meydanları dolduran vatandaşlarımız, ölümü öldüren cesaretleriyle tankların önüne yatarak canları pahasına demokrasimize, seçilmiş cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sahip çıkmışlardır. Hiç şüphesiz ki şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık unutturmayacağız. Onlar gönüllerimizdeki müstesna yerlerini muhafaza edeceklerdir. Bizler şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanet bıraktıkları mübarek vatan topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Harbi’ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm şehirlerinde kendini göstermiştir. 15 Temmuz Direnişi, dostlarımıza bu ülkenin her türlü düşmanlığa karşı güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı gece Türkiye’nin yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyanmışlardır.

15 Temmuz gecesi yaşananlar bu cennet vatanda büyük Türk milletine rağmen hiçbir emelin gerçekleştirilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Bizlere bu acıları yaşatan ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

Bu hain kalkışmadan alacağımız dersleri iyice hafızamıza kazıyarak benzeri ihanet senaryolarına geçit vermeyeceğimize inancım tamdır diye konuşan Başkanımız “İhanet tezgahlarında dokunup, karanlık mahfillerde yazılan alçak senaryolara ülkemizin maruz kalmaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli-açık her türlü fitne-fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmamız gerekir.

Aziz hemşehrilerim, Rabbimden bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde en büyük gücümüz olan milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğimizin zedelenmemesi temennisiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bayburt Müftülüğü ilahi grubunun sahne almasından sonra Bayburtlu sanatçılar Sehlan Burak ve Muhsin Bayburtlu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Konser sonrası Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ülke çapında eş zamanlı olarak minarelerden sala sesleri yükseldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Demokrasi Nöbeti’nin ardından sona erdi.

Gecede ayrıca Belediyemizce protokol üyeleri ve vatandaşlarımıza sıcak kavut çorbası ikram edildi.

Programa Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Milletvekili Sayın Fetani Battal, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kurum müdürleri, stk temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz ve vatandaşlar katıldı.