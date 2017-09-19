BAYBURT’TA 14 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Vali Ali Hamza Pehlivan, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törene katılmak üzere 21 Şubat Kurtuluş İlkokulu’na gelen Vali Pehlivan’a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Vali Pehlivan törende yaptığı konuşmada 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nın başta ilimiz olmak üzere ülkemiz için öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlara ve başarılara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi. Ders zilinin çalmasıyla birlikte Bayburt genelinde 146 okulda 14 bin 104 öğrencinin ders başı yaptığını belirten Vali Pehlivan “Geçtiğimiz hafta anasınıfılarında ve ilkokul birinci sınıflarda eğitim öğretim faaliyetleri başlamıştı. Bu hafta itibariyle de bütün okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine başlıyoruz. Önümüzdeki hafta da üniversitemizde akademik yıl başlayacak. Neticede 14 bin öğrenci Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarımızda, 11 bin öğrenci de Üniversitemizde olmak üzere ilimizin nüfusuna oranladığımızda toplam öğrenci sayısı çok önemli bir potansiyeli temsil etmektedir.” dedi.

Eğitimin ilk basamağının aile olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Daha sonra sevgili öğrencilerimiz ikinci adımı anaokulu ve ilkokul ile atıyor, ortaokul, lise ve üniversite derken bu eğitim öğretim süreci adeta hayat boyu devam ediyor. Amacımız sizlerin zihinlerini bilimle, teknolojik gelişmeler ve bunlarla ilgili bilgilerle buluşturmak; bununla birlikte dimağlarımızı, gönüllerinizi milli, ahlaki ve kültürel değerlerimizle yeşertmek. İnanıyoruz ki kendi değerlerimizle harmanlanmış bilginin insanımıza ve ülkemize sağlayacağı katma değer çok daha fazla ve faydalı olacaktır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan okul idarecileri ve öğretmenlerden mevcut imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini istediği konuşmasına şu sözlerle son verdi: “Eğitimdeki imkanlar geçmişle kıyaslanamayacak şekilde ilerledi. Bizlere düşen bu sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmektir. Çocuklarımızın güvenli ortamlarda en kaliteli eğitimi almaları için başta devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları, idarecileri olmak üzere hepimize önemli görevler düşüyor. Bu bağlamda hepimiz eğitim öğretim konusundaki görevlerimizi layıkıyla yerine getirdiğimizde çocuklarımızın daha mutlu, huzurlu ve başarılı olmasına katkı sağlamış olacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi çok seviyor ve onlara çok güveniyoruz. İnşallah öğretmenlerimizin rehberliğinde en iyi şekilde yetişeceklerdir. Bu noktada değerli öğretmelerimize ve idarecilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum: Öğrencilerimizin sizlerin rehberliğinde yetişirken mutlaka bir hedefleri olsun. Ya sevdikleri işi yapsınlar, bunu sağlamak için çalışsınlar ya da onları öyle bilinçli bir şekilde yetiştirelim ki yaptıkları işi severek yapsınlar. Bunu her şeyden önce vatana, millete ve devlete karşı vicdani bir sorumluluk olarak bilsinler. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında üstün başarılar diliyorum.”

İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ise 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm eğitim camiası ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisini bildirdi. Eğitim öğretim politikalarının hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Can, bunun için bütçeden en büyük payın Milli Eğitime ayrıldığını aktardı.

Şiirlerin okunması, okulun 4. Sınıf öğrencilerinin bu yıl ilk defa ders başı yapacak öğrencilere hoş geldin dilekleriyle çiçek vermesi ve halk oyunları gösterileriyle sona eren törenin ardından okulun 2-B sınıfı öğrencilerinin dersine katılan Vali Pehlivan öğrencilerle bir süre dersi dinledi, dersin bir bölümünü kendisi anlatarak çeşitli tavsiyelerde bulundu ve başarılar diledi.

İlköğretim Haftası kutlama törenine, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile öğrenci velileri katıldı.​