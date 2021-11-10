banner520

BAYBURT’TA 10 KASIM TÖRENLERİ BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Bayburt’ta çelenk sunma töreni düzenlendi.

BAYBURT’TA 10 KASIM TÖRENLERİ BAŞLADI
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Düzenlenen törende, Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te çalan siren sesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt’ta da hayat durdu.

Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu tören, Atatürk Anıtı yanındaki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Önceki Haber
Sonraki Haber
BAYBURT’TA 10 KASIM TÖRENLERİ BAŞLADI
Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ Konferansı
Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ Konferansı
0
Bayburt Danişment Köyünün Yüz Yıllık Su sorunu çözüme kavuşuyor.
Bayburt Danişment Köyünün Yüz Yıllık Su sorunu çözüme kavuşuyor.
0
En iyi Beste ve söz yazarı Ödülü Hüsamettin elçiye verildi,
En iyi Beste ve söz yazarı Ödülü Hüsamettin elçiye verildi,
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.