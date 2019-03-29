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Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrı, sosyal medyada beğeni topladı.

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı
29 Mart 2019 Cuma 17:26

Bayburtlu kardeşimiz Yusuf Özoğul ,İstanbul Pendikte AK Parti broşürü dağıtırken İyi Parti (İP) Pendik İlçe Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Mine Koraş adlı bir kadının çekip paylaştığı görüntü, tepkilere neden oldu.

Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendiğini söyleyen Yusuf,Olayı Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim." dedi. Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmiyordum dedi.

Bu Olay sonrasında Medyada ve sosyal medyada halkımızın sahip çıktığı Yusufu Cumhurbaşkanı Erdoğan misafir edecek.

İYİKİ VARSIN YUSUF..

Ulusal ve yerel Haberde Manşet oldu..

Misvak Dergisi olayı böyle yorumladı...

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