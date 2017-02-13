Bayburtlu yatırımcılarla kahvaltıda buluştular..

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcılar ile kahvaltıda buluştu. 12 Şubat 2017’de, Bayburt Öğretmenevi’ndeki organizasyona Bayburt Milletvekili Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sayın Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi AK Parti Bayburt İl Başkanı Sayın Hakan Kobal ve il meslek odası temsilcileri katıldı.

Bakan Ağbal kahvaltıdan sonra yaptığı konuşmasında Türkiye’deki siyasi gündemden söz ettikten sonra üniversitemizle alakalı şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar tabi bu genel gündemin yanında Bayburt’a ilişkin de tabi ki özel gündemimiz var. Yani 7 Haziran seçimlerinden bu yana Bayburt’a arka arkaya önemli yatırımları başlattık, onlara devam ediyoruz. Burada geldiğim ilk anda söylemiştim. Bana göre en önemli alan üniversite, üniversitenin büyütülmesi. Kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki 2019’a geldiğinde Bayburt Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 15 bin olacak. İnşallah bu süreçte yeni fakülteler ile birlikte Aydıntepe’de ve Demirözü’nde meslek yüksekokulları açtık. Bu yüksekokulları önce, biliyorsunuz, yerleşke olarak açtık. Daha sonra YÖK oraları müstakil meslek yüksekokulu olarak açtı. Dolayısıyla, bugün artık Bayburt’un ilçelerinde meslek yüksekokullarımız var. Bölüm sayılarını da orada artırdık. Yeni kurduğumuz fakültelerle Bayburt merkezindeki öğrenci sayısını da artırdık.



Biraz önce rektör hocamızla konuştuk; yani Bayburt’a bir güzel sanatlar fakültesi yakışır, Bayburt’un bir güzel sanatlar fakültesi olması gerekir. Bu konuda kendileri müracaatta bulunsunlar ben de bu konuda YÖK nezdinde gerekli girişimlerde bulunayım. Özellikle tarihi, kültürü bu kadar zengin bir yerde mutlaka bir güzel sanatlar fakültesinin olması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemizin kampüsünü genişlettik. Bayburt içindeki askeri kışla alanını boşaltıyoruz. Üniversitemiz o alanı da inşallah alacak. O konuyla ilgili bütün işlemler tamamlandı, protokoller yapıldı. Dolaysıyla Bayburt Üniversitesi çok geniş bir kampüse sahip olmuş olacak. Bu açıdan Bayburt Üniversitesi gerek yerleşkeleriyle gerek artan öğretim üyesi ve öğrenci sayısıyla gerekse yeni açılan bölümleriyle, fakülteleriyle hem Bayburt’a hem de bölgesine önemli hizmetler yapacak. Bayburt’ta sanayinin gelişmesi, yatırımların artmasında da, inşallah rektör hocamın da katkılarıyla, önemli hizmetler göreceğimize inanıyorum.”



Bakan Ağbal, konuşmasının ardından tek tek söz alan yatırımcıları dinledi.

Yatırımcıların, özellikle alüminyum döküm gibi alanlarda, iyi eğitim görmüş eleman taleplerinin olması üzerine Bakan Ağbal sözü Rektör Coşkun’a verdi. Rektör Coşkun ise böyle durumlarda, üniversiteye, ihtiyaç duyulan alanla ilgili bilgiler sunulduğunda, üniversite olarak o alanla ilgili gerekli görülen bölümün açılabileceğini ve yeterli kalifiye personelin yetiştirilip hazır edilebileceğini söyledi. Ancak, bilindiği gibi bu elemanların en az iki yıllık bir bölümden mezun olmaları durumunu da göz önüne alarak, böyle bir ihtiyacın bir an önce kendilerine bildirilmesi gerektiğini de ekledi. Ayrıca Bayburt’la ilgili yatırımlarda üniversiteye düşen görevleri sayın bakanımızın da desteğiyle yerine getirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Daha sonra toplantı konuşmaların ardından sona erdi.

