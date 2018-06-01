Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan aslen Bayburt Alapelit (Pazahbun) Köyünden olan ve Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet eden Uzman Çavuş Ünal Demir (24) terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehit oldu.
Bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda şehit düşen Ünal Demir’in acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Dedesinin yanına defnedilecek
Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in cenazesi Cuma günü (bu gün) ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca Köyünde dedesinin mezarının yanına defnedilecek.
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