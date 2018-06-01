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Bayburtlu Uzman Çavuş Ünal Demir Şehit Oldu

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan aslen Bayburt Alapelit (Pazahbun) Köyünden olan ve Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet eden Uzman Çavuş Ünal Demir (24) terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehit oldu.

Bayburtlu Uzman Çavuş Ünal Demir Şehit Oldu
01 Haziran 2018 Cuma 17:22

Bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda şehit düşen Ünal Demir’in acı haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Dedesinin yanına defnedilecek

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in cenazesi Cuma günü (bu gün) ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası Bozüyük ilçesine bağlı Kovalıca Köyünde dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

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