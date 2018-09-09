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Bayburt’lu Tuğçe, 4 yıl sonra ağabeyi ile aynı acı kaderi yaşadı…

Sağlık Bakanlığı nakil listesinde ilk sırada olan Tuğçe Yıldız hayatını kaybetti. 24 yaşındaki kız bir aydır Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı. Tuğçe, 4 yıl sonra ağabeyi ile aynı acı kaderi yaşadı…

Bayburt’lu Tuğçe, 4 yıl sonra ağabeyi ile aynı acı kaderi yaşadı…
09 Eylül 2018 Pazar 11:27

İstanbul Şirinevler’de yaşayan Hemşerimiz Vahit Yıldızın kızı ,24 yaşındaki Tuğçe Yıldız’a üç yıl önce ‘kalp yetmezliği’ teşhisi konuldu. Tedaviye başlansa da zamanla Yıldız’ın kalbi işlevini yerine getiremez hale geldi. Doktorlar tek çarenin ‘kalp nakli’ olduğunu söyleyince, Tuğçe organ nakli bekleyenler listesine alındı.

Tuğçe Yaşam Mücadelesini Kaybetti. Şirinevler Ulu Camiinde Bayburtlu Hemşerilerimiz ve  (Milehi) Karşıgeçit  Köylüleri ve kalabalık bir cemaat eşliğinde cenaze namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı.


Acilin acili olarak Sağlık Bakanlığı nakil listesinde ilk sırada olan Tuğçe Yıldız, bir aydır Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı. Ventriküler destek cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettiren Yıldız’ın hayatta kalmasının tek çaresi kalp nakliydi. Ancak o kalp nakli olmadı…

BİR BABANIN 4 YIL ARAYLA İKİ EVLAT ACISI
Milliyet gazetesinden Gökhan Kam’ın haberine göre Tuğçe, 4 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi ile maalesef aynı kaderi paylaştı ve hayata gözlerini yumdu. Genç kızın cenazesinin bugün Şirinevler’deki Ulu Cami’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Baba Vahit Yıldız ise 4 yıl arayla iki evladını yitirmenin acısıyla hüzne boğuldu.

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Etiketler; #Bayburt’lu Tuğçe
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