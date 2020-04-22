Bayburtlu Sanatçı Musa Küçük Tahliye oldu.

Yedi yıl cezaevinde Kalan sanatçı İnfaz düzenlemesinin ardından tahliye oldu.
Bayburtlu sanatçı Musa Küçük 30 Ekim 2013 yılında Kanal (t) televizyonundaki Musa &Devran show çekiminin ardından tutuklanmıştı.
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesi ile cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında tahliye edilmeleri mayıs ayına kadar devam edecek.
Bu Kapsamda Bayburtlu sanatçı Musa Küçükte ,Korona virüs tedbirleri kapsamında ,bir hafta içinde Silivri açık cezaevinde, tahliye işleminin gerçekleşmesini bekliyor.
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