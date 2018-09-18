Bayburtlu Şair ve Yazar Ahmet Akkoyun’ Azerbaycan Milletvekili’nin Bayburt ve Türrkiye sevdasına duyarsız kalmadı. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva her konuşmasında

İki Devlet bir Millet diyerek birlik ve beraberliğimize her daim vurgu yapması ,Türk Milletini her platformda birlik ve beraberliğine vurgu yapması,çok çalışması,ayrıca Bayburt ve Dede Korkutla ilgili çalışmalarını şairimiz görmezden gelmedi ve Paşayeva için o güzel şiiri kaleme aldı.

Sosyal Medya hesabından şiirini paylaştı..

Türk'ün görkemli kızı

Ganire Paşayeva

Sanki çoban yıldızı

Ganire Paşayeva

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Kişilerden de kişi

Asla bulunmaz eşi

Kızılelma güneşi

Ganire Paşayeva

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Esirgemez sözünü

Söyler sözün düzünü

Başa tutar özünü

Ganire Paşayeva

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Fikri birliğe davet

İki devlet bir millet

Onda görür hidâyet

Ganire Paşayeva

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Aslan gibi yüreği

Şâd şâdımân dileği

Azerbaycan meleği

Ganire Paşayeva

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Sanmayın atalet var

Aslında asalet var

Yalnızca Türklüğe yâr

Ganire Paşayeva

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Görünür reyhân gibi

Süzülür ceylan gibi

İnci ve mercan gibi

Ganire Paşayeva

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Turanın nazlı gülü

Her dem şeydâ bülbülü

Atasından görgülü

Ganire Paşayeva

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Aman vermez namerde

Dermândır cümle derde

Hilâl gibi her yerde

Ganire Paşayeva

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Huzur dolsun otağın

Büzülmesin dudağın

Yüz akısın bu çağın

Ganire Paşayeva

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İncitmesin dil seni

Üşütmesin yel seni

Bir milletin gülşeni

Ganire Paşayeva

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Sevirem seni ay can

Değmesin asla hicrân

Makberî'ye şansın şan

Ganire Paşayeva

Makberî