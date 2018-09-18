Bayburtlu Şair ve Yazar Ahmet Akkoyun’ Azerbaycan Milletvekili’nin Bayburt ve Türrkiye sevdasına duyarsız kalmadı. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva her konuşmasında
İki Devlet bir Millet diyerek birlik ve beraberliğimize her daim vurgu yapması ,Türk Milletini her platformda birlik ve beraberliğine vurgu yapması,çok çalışması,ayrıca Bayburt ve Dede Korkutla ilgili çalışmalarını şairimiz görmezden gelmedi ve Paşayeva için o güzel şiiri kaleme aldı.
Sosyal Medya hesabından şiirini paylaştı..
Türk'ün görkemli kızı
Ganire Paşayeva
Sanki çoban yıldızı
Ganire Paşayeva
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Kişilerden de kişi
Asla bulunmaz eşi
Kızılelma güneşi
Ganire Paşayeva
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Esirgemez sözünü
Söyler sözün düzünü
Başa tutar özünü
Ganire Paşayeva
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Fikri birliğe davet
İki devlet bir millet
Onda görür hidâyet
Ganire Paşayeva
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Aslan gibi yüreği
Şâd şâdımân dileği
Azerbaycan meleği
Ganire Paşayeva
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Sanmayın atalet var
Aslında asalet var
Yalnızca Türklüğe yâr
Ganire Paşayeva
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Görünür reyhân gibi
Süzülür ceylan gibi
İnci ve mercan gibi
Ganire Paşayeva
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Turanın nazlı gülü
Her dem şeydâ bülbülü
Atasından görgülü
Ganire Paşayeva
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Aman vermez namerde
Dermândır cümle derde
Hilâl gibi her yerde
Ganire Paşayeva
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Huzur dolsun otağın
Büzülmesin dudağın
Yüz akısın bu çağın
Ganire Paşayeva
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İncitmesin dil seni
Üşütmesin yel seni
Bir milletin gülşeni
Ganire Paşayeva
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Sevirem seni ay can
Değmesin asla hicrân
Makberî'ye şansın şan
Ganire Paşayeva
Makberî
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