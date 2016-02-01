Bayburtlu pilot ile tanıştı İslamiyeti seçti

Romanyalı Maria adını da Meryem olarak değiştirdi. Bayburt Müftülüğü tarafından Meryem’e Kur’an-ı Kerim ve İngilizce Dini bilgiler kitabı hediye edildi. Daha sonra İhtida belgesi düzenlenerek Meryem’e takdim edildi.
Romanyalı Maria Kuveyt'te tanıştığı Bayburtlu Pilot Mikail vesilesi ile Müslüman oldu.
Bayburt İl Müftülüğü’ne müracaat ederek İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Nasrullah Bilgin ve ailesinin huzurunda Romanyalı Maria Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
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