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Bayburtlu pilot ile tanıştı İslamiyeti seçti

Romanyalı Maria Kuveyt'te tanıştığı Bayburtlu Pilot Mikail vesilesi ile Müslüman oldu.

Bayburtlu pilot ile tanıştı İslamiyeti seçti
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 Bayburt İl Müftülüğü’ne müracaat ederek İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Nasrullah Bilgin ve ailesinin huzurunda Romanyalı Maria Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Romanyalı Maria adını da Meryem olarak değiştirdi. Bayburt Müftülüğü tarafından Meryem’e Kur’an-ı Kerim ve İngilizce Dini bilgiler kitabı hediye edildi. Daha sonra İhtida belgesi düzenlenerek Meryem’e takdim edildi.
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bayburt halkından d.ali - 12 ay önce
aferin müftüye,tebrikler.,yeterki siyaset olmasın.!!!
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