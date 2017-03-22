Bayburtlu Öğrenciye destek olmak için mesaj sistemi kuruldu

6769'a mesaj at.. Bayburtlu Öğrenciye destek ol..Turkcell ile başlayan çalışma, diğer operatörlerin de katılımı ile genişletildi. Artık Turkcell'in yanı sıra; Vodafone, Türk Telekom ve Avea kullanıcıları da kısa mesaj yolu ile burs bağışı yapabilecek...

300 Bayburtlu öğrenciye veren Bayburt Kültür ve Hizmet Vakfı, bu sayıyı yükseltmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de telefon operatörleri ile yapılan anlaşmalar.

Gerçekleşen anlaşmaya göre Bayburtlular kısa mesaj yolu ile burs hizmetinde kullanılmak üzere bağışta bulunabilecek. İlk olarak Turkcell ile başlayan çalışma, diğer operatörlerin de katılımı ile genişletildi. Artık Turkcell'in yanı sıra; Vodafone, Türk Telekom ve Avea kullanıcıları da kısa mesaj yolu ile burs bağışı yapabilecek.

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne "5 TL - Ad Soyad" yazarak 6769'a mesaj atmanız yeterli. Yine Bayburt Vakfı burs hesabına havale masrafı ödemeden de yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Bayburt Vakfı Burs Hesabı

Şube Kodu: 1068

Hesap: 686287 IBAN: TR63000640000010680686287