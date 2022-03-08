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Bayburtlu Kadın Girişimcilerden '8 Mart' Fuarı

Bayburtlu kadınlar, 'Üreten Kadın, Güçlü Bayburt' sloganıyla stantlar kurarak, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çektiler.

Bayburtlu Kadın Girişimcilerden '8 Mart' Fuarı
08 Mart 2022 Salı 17:22

BAYBURTGÜNDEM-TOBB Bayburt Kadın Girşimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kadın girişimciler, 'Üreten Kadın, Güçlü Bayburt' sloganıyla Bayburt AVM binasının alt katında stant kurarak, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çektiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, ürettikleri ürünleri satarak başta ev ekonomisine destek olduklarını bildiren kadınlar, üreterek toplumda varlıklarını sürdürme gayreti içinde olacaklarını söylediler.  

Etkinliğe katılan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise girişimci kadınların kadınlar gününü kutlayarak, belediye olarak her zaman destekçileri olacaklarını dile getirdi.

Etkinlik alanındaki kadınlar ürünlerini sergileyerek, satış yaptılar. Etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Ticaret Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in Eşi Büşra Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in eşi Büşra Türkmen, TOBB Bayburt Kadın Girşimciler Kurulu Başkanı Leyla Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

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