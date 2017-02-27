Bayburtlu İşadamları Bayburt’a yatırım için toplandı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Dedeman otelde Sabah kahvaltısında, Bayburtlu İşadamlarımızı Siyasilerimizle bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı ve Vakıf Yöneticisi Ali Kemal Birgül’ün yaptığı Programın açılış konuşmasını Bayburt Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Nusret Parıldar yaptı.Konuşmasında Bayburt’un bu teşvik paketi olmasa bile çok mesafe kat ettiğini vurguladı.

Bostancı Dedeman Otelde yapılan programda Maliye Bakanımız Naci Ağbal,Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu,Bayburt Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet Buçukoğlu,Bayburt sanayi ve Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak gündeme dair konuşma yaptılar.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programına başvurularının sağlanabilmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal İşadamlarımızı başvuru yapmaları için teşvik etti.

Programda düzenlenen panel ile İşadamlarımızın sorularını yanıtlayan Maliye Bakanımız ve soruların muhatapları işadamlarımızın aklına takılan konularda bilgi verdiler.

Programa Bayburt Milletvekili ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu,Bayburt Milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet Buçukoğlu,Bayburt sanayi ve Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Bayburt İşadamları Dernek Başkanı Salim Arslanhan,İşadamı Kenan Yavuz, Prof.Dr.Hüsamettin Koçan,Dernek Başkanları ,işadamları ve Brokratların katılımıyla gerçekleşti.

Halkımızın Özlediği fabrikaları bu program sayesinde Bayburt’a getireceğiz.

Maliye Bakanı Ağbal Yaptığı konuşmada:Bu gün burada Cazibe Merkezleri programı hakkında sizleri bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmaktır dedi.Özlediğimiz kalkınan güçlenen bir Bayburt için toplandık.15 Yıldır bu Ülkenin kalkınması için canla başla çalışıyoruz.Ekonomide bir yavaşlama söz konusu,bununla ilgilide arka arkaya tedbirler alıyoruz.Adeta yok ,yok desem yeridir.Bu programın ciddi anlamda vergi teşvikleri ,yani on yıl süreyle vergi yok.bedava arsa ,hibe niteliğinde yatırım desteği,İşletme sermayesi desteği,alım desteği,ihracat noktasında destek,yatırımcıya her türlü desteği sağlıyoruz dedi.Bayburtlu sanayi istiyor bacası tüten Fabrika istiyor işte bizde bunu sağlamaya çalışıyoruz.İşte bu program sayesinde başta organize sanayi bölgesi olmak üzere Bayburt’umuz özlediği fabrikaları Bayburt’a getireceğiz dedi.

Son olarak panelde soruların yanıtlanmasının ardından hatıra fotoğrafları çektirildi ve program sonlandı.

