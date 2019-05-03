Bayburt’ta takla atan otomobilde sıkışan sürücü İmam Hüseyin Aktürk otomobilinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.
Hüseyin Aktürk’ün (40) kullandığı otomobil, Zahit Mahallesi İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Aktürk’ün araçta sıkıştığını görenler, durumu 112, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Hüseyin Aktürk’ü sıkıştığı yerden çıkardı.
Aktürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum’a sevke dilen İmam Hüseyin Aktürk’ün durumu ciddiyetini koruyor.
Kendisine Allahtan acil şifalar yakınlarına sabır diliyoruz.
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