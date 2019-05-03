 ﻿
banner399

Bayburtlu İmam Kardeşimizin durumu ciddiyetini koruyor.

Bayburt’ta takla atan otomobilde sıkışan sürücü İmam Hüseyin Aktürk otomobilinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.

Bayburtlu İmam Kardeşimizin durumu ciddiyetini koruyor.
03 Mayıs 2019 Cuma 17:55
banner476

Hüseyin Aktürk’ün (40) kullandığı otomobil, Zahit Mahallesi İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Aktürk’ün araçta sıkıştığını görenler, durumu 112, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Hüseyin Aktürk’ü sıkıştığı yerden çıkardı.

Aktürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum’a sevke dilen  İmam Hüseyin Aktürk’ün durumu ciddiyetini koruyor.

Kendisine Allahtan acil şifalar yakınlarına sabır diliyoruz.

İlgili Galeriler
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Önceki Haber
Çiftçiye 136 Ton Tohum, 43 Bin Adet Fide Desteği…
Sonraki Haber
Bayburtlu İmam Kardeşimizin durumu ciddiyetini koruyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.