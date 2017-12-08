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Bayburtlu hemşerilerimizden Kudüs protestolarına yoğun katlım...

ABD Başkanı Donald Trump'un dün akşam Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlayan protesto gösterileri devam ediyor

08 Aralık 2017 Cuma 16:30

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında protesto ediliyor.

İstanbul Bahçelievler de Ulu camide Cuma namazının ardından Bahçelievler, Şirinevler de Bayburtlu hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızın , ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını telin etti. Cami çıkışında Bayburt Derneği önünde toplanan vatandaşlar Bahçelievler Kültür merkezi önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.

Kültür merkezi önünde toplanan vatandaşlara Bahçelievler Belediye Başkanı Amerikanın Kudüsü başkent olarak tanımasını telin eden bir konuşma yaptı.

Ak Parti İlçe Başkanı,MHP İlçe Başkanı,CHP İlçe başkanı ve STK temsilcilerinin birlikte fotoğraf vermesiyle  devam etti.Vatandaşlar Amerika ve İsrail bayrağı yakarak Kudüs kararını coşkulu bir şekilde protesto ettiler.

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