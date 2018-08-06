"Sepetini Semaverini El Gel"Sloganıyla Yaz Herfenesinde Buluşan Bayburtlular Pikniğin tadını çıkardı.

Organizasyonunu Yapımcı ve Sunucu Bayram Aygün ve Sanatçı Muhsin Bayburtlu'nun yaptığı Herfene Şenliğinde Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ardından İşadamı Hüsamettin Elçi ye söz verildi.Birlik ve Beraberliğin zemini olan böylesine güzel programların Önemine dikkat çekildi.Suat Durak Her Daim Bayburtlu olmaktan gurur duyuyorum Kapım açıktır dedi.

Pek çok İl, İlçe ve Köy Dernek Başkanları ve Yönetimleriyle, Sanatçılar; Muhsin Bayburtlu, Devran, Sehlan Burak, Sincanlı Filiz, Bünyamin Oraç Sahne Aldı.Çuval Yarışı, Yumurta taşıma, Birincilerine Başarı Belgesi ve Hediye verildi.

Herfene Paylaşmaktır...

Bayburt Barları davul zurna eşliğinde devam etti.

Yöresel İkram Tatlı Çorba (Kokoç), Lor Dolması Börek ve Kete İkram Edildi.Yurt içi ve Dışı Katılım hayli yüksekti.

Derneklere paylaşım yapılarak Muhabbet kurulması sağlandı.