Bayburtlu gençler harçlıklarıyla Şükür kurbanı kesti

Bayburt’lu gençler 15 temmuz gecesi türk milletinin iradesine balyoz vurmak isteyen fakat akamete uğrayan darbe girişimi dolayısıyla şükür kurbanı kesti.

ABD destekli 15 Temmuz darbe girişimin akim kalması vesilesiyle Ak Parti Bayburt Gençlik Kolları il Başkanlığı şükür kurbanı keserek ihtiyaç sahibi ailelere et dağıttı.

Kurban kesimi sırasında gençlerden biri dualar etti,diğerleride hep bir ağızdan amin diyip selavatlar getirdi.Yapılan bu organizasyonda gençler kurbanları kesip ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar yardımları ulaştırıyorlar.

Ak Parti Bayburt Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Sevimli yaptığı açıklamada ;

"15 temmuz gecesi ülkemize büyük bir darbe girişimi oldu bu darbe girişimiminde vatandaşlarımız halkımız insanımız şehit edildi ama verdikleri büyük mücadele sonucu bu darbe girişimi püskürtüldü tabi bu bizim bu noktada yaralılarımıza şehitlerimize vefa borcumuz vardı.Ülkemizin kaza ve badirelerden korunması için Allahu-Teala kaza ediniz kurban kesiniz diyor,sadaka verin diyor.Bizde bugün Bayburtlu gençler olarak aramızda toplamamız paralarla kurban kestik . Allah kabul etsin İnşallah Allah memleketimizi milletimizi böyle badirelerden korur böyle günler yaşatmaz.Kurbanımızı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız ,rabbim bir daha bizleri böyle sınavlardan geçirmesin Allah´ın izniyle ülkemiz güzel günler görecek." şeklinde konuştu.

Diğer gençler ise yaptıkları açıklamalarda birlik ve sağ duyu çağrısını yeniledi.Kendi aralarında topladıkları harçlıklarla kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtiler.

Kesilen büyükbaş kurbanlığın etini başta yetim ailelere olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yapılan kurban etkinliği her hafta düzenli olarak toplanan harçlıklarla Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan´ın meydanlardan çekilin açıklaması yapılana kadar devam edecek.