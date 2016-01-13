BAYBURTLU EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞARIYA DOYMUYOR

Bayburt’un yetiştirdiği önemli isimlerden olan, Kriminal Polis Laboratuvarı İzmir Bölge Müdürü Hakkı KOCABEY, başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2014 yılı başlarında atandığı Kriminal Polis Laboratuvarı, İzmir’in Bornova ilçesindeki ultra modern merkezde son teknoloji ürünü cihazlar ve adli bilimler alanında uzman personeli ile hizmet veriyor. Bütün Ege Bölgesinden gelen delilleri kılı kırk yararcasına inceleyen ve 'Her temas bir iz bırakır' mantığıyla çalışan laboratuvarda, en küçük bulgular üzerinden yola çıkılarak suçluya ulaşılabiliyor. Böylece adli yargılamanın etkin ve hızlı olarak gerçekleşmesi sağlanıyor.

2015 yılındaki çalışmalarına ilişkin basına bilgi veren ve yıl içinde 191 bin 700 bulguyu incelediklerini söyleyen Emniyet Müdürü Hakkı Kocabey, "Yaptığımız incelemelerden sonra 25 bin 889 rapor düzenledik. Balistik incelemelerimiz sonucu 35 faili meçhul cinayet ve yaralama olayını aydınlattık. Bunun yanında 733 öldürme ve yaralama olayının da, faili meçhul kapsamına girmeden aydınlatılmasını sağladık. Aldığımız uluslararası laboratuvar akreditasyonu (ISO belgesi) ile çalışmalarımız ve raporlarımız dünyanın her ülkesinde geçerli hale geldi. Yaptığımız inceleme ve analizlerin sonucunda suçlunun suçluluğunu ispat etmek kadar, masumun masumiyetini ortaya koymak da önem taşıyor." diye konuştu.

Balistik İnceleme dışında Belge İnceleme, İz İnceleme ve Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüklerinin de başarılı çalışmalarını anlatan Kocabey, Ankara’dan sonra İzmir’de Ses Görüntü ve Data İnceleme Şube Müdürlüğünün 1 Ocak 2016 itibariyle çalışmaya başladığını, önümüzdeki 1 ay içinde kan, kıl, tükürük, kepek gibi DNA örneklerinin inceleneceği Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nün de hizmete girmesiyle merkezin tam kapasite çalışacağını belirtti.

Hakkı KOCABEY kimdir?

21 Şubat 1972'de Bayburt'ta doğdu. İzmir Polis Koleji'ni (1986-1990) ve Polis Akademisi'ni (1990-1994) bitirip İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı (KPL) Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı/Grafoloji ve Sahtecilik Asistanı olarak göreve başladı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı ve 1998'de Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı oldu. 2000-2002 yıllarında Birleşmiş Milletler’de (UNMIK) görev yaptı. 1 yıl Olay Yeri İnceleme Şefi ve 1 yıl da BM Polisi Basın Sözcüsü olarak Kosova polisinin eğitiminde etkin rol aldı. 2005-2011 yılları arasında Erzurum ve 2011-2014 yılları arasında Samsun KPL Müdürlüklerinde Belge İnceleme Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 06.03.2014 tarihli kararname ile İzmir KPL Müdürü olarak atandı.

Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Ana Bilim Dalında “yüksek lisans” ve İşletme/Yönetim Organizasyon Bilim Dalında “doktora” eğitimi gördü. Çalıştığı illerdeki Polis Okullarında Olay Yeri İnceleme, Kriminalistik, İngilizce ve Silah Bilgisi-Atış derslerinde eğitimci olarak görev aldı. Değişik sürelerle Fransa (Interpol), Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da; Adli Bilimler, Kriminalistik ve Belge İnceleme seminerlerine katılan ve iyi derecede İngilizce bilen hemşerimiz evli ve 2 çocuk babası.