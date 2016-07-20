BAYBURTLU DARBEYE KARŞI 3.GÜNÜNDE’DE AYAKTA

Devletin zirvesinden gelen çağrılara kulak veren vatandaşlar Bayburt Valiliği önündeki bekleyişlerine dün gece de devam etti. Akşam saatlerinde valilik binası önünde düzenlenen protesto gösterilerine meclis çalışmalarına ara verip Bayburt'a gelen Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu'da katıldı.

Akşam saatlerinde valilik binası önünde düzenlenen protesto gösterilerine meclis çalışmalarına ara verip Bayburt'a gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'da katıldı. Milletvekili Kavcıoğlu, darbe girişimini protesto etmek için üç gündür meydanlardan ayrılmayan vatandaşlara seslendi.



“CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARLI DURUŞU, DARBECİLERİN PLANLARINI BOZDU”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi karşısında kararlı duruşunun bütün planları alt üst ettiğini ifade eden Kavcıoğlu, milleti kimin yöneteceğine milletin kendisinin karar vereceğini dile getirdi.



Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, darbe girişiminin yaşandığı ilk akşam mecliste çalışmalarına devam ettiğini aktararak: “Meclise bombalar yağdırmaya çalıştırlar. Silahlarla ateş ettiler ama kimse yılmadı herkes koşa koşa meclise geldi. Sabaha kadar meclis çalıştı. Sabah tekrar herkes meclise geldi. Bütün partilerimiz o gün o bombaların ve silahların altında hiç korkmadan meclise geldiler ve ‘Biz devletimizin yanındayız', ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.‘ yazan çatıyı asla hiçbir haine teslim etmeyeceğiz dediler.” şeklinde konuştu.



Yapılan girişimi alçakça ve haince şeklinde niteleyen Kavcıoğlu şu şekilde devam etti: “Bunların sonu geldi. Bu milletin parasıyla, bu devletin imkanlarıyla yetişip bu millete kurşun sıkan insanların sonu bellidir. Kanun falan ne gerekiyorsa yapılır ama bunun sonu bellidir. Eğer bunu yapan her şeyi göze almışsa bizde her şeyi göze alıp gereğini yapacağız. Bundan emin olun. Cumhurbaşkanımızda, Başbakanımız da bunu söyledi.”



“ASIL DERTLERİ ERDOĞAN”



Darbecilerin asıl dertlerinin demokrasi değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Kavcıoğlu: “Bütün dünyada ki Müslümanlara sahip çıkan, bütün soydaşlarımıza sahip çıkan Tayyip Erdoğan bunların asıl derdi. Ama bu millet bayrağına da sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Dolayısıyla bütün dünya bunu bilsin bu millet Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmaya devam ediyor, devam edecek. Tayyip Erdoğan da dünyada ki bütün Müslümanların, mazlumların ve onlara yapılan zulümlerin hesabını sormaya devam edecek. Biz de sonuna kadar onun arkasındayız.” ifadelerini kullandı.



“MİLLET DARBECİLERE DARBE YAPTI”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin yaşandığı akşam bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Kavcıoğlu, “Sizlerin moralini bozmak, cesaretini kırmak için ikinci darbe gibi şeyler söyleniyor. Siz Türk milletini tanımadınız mı ? Darbe üstüne darbe yapan tek millet bu sokaktaki millettir. Bu defter bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.” dedi.

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