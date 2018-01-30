Bayburtlu besici Yaya'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Bayburt'ta hayvancılık yapan Recep Ali Yaya, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere "Paşa" adlı 800 kilogramlık danasını bağışladı

Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere "Paşa" adlı 800 kilogramlık danasını Mehmekçik Vakfı'na bağışladı. Bayırtepe köyünde hayvancılık yapan Recep Ali Yaya, terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için böyle bir bağışta bulunduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde bir harekat olarak gördüğünü belirten Yaya, "Mehmetçik bizim Mehmet'imiz, vatan bizim vatanımız. Terörle böyle bir mücadele yaptığı için de bizzat yanlarında olamadığımız halde hem devletimizin hem de Mehmetçik'imizin arkasında olduğumuzu hissettirmek amacıyla böyle bir bağışta bulunduk." dedi.

Yaya, devlet, millet ve onun şerefli ordusu için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "İsterse gelip bütün hayvanlarımı alıp gitsinler. Askerimize, Mehmetçiğimize can feda. Yeter ki teröristlerin sonu gelsin." ifadelerini kullandı.

Bayburt'taki askerlere de bir ay süreyle 40 litre süt bağışında bulunacağını dile getiren Yaya, "Sütümüz de Mehmetçik'imize helal olsun.

Biz vermezsek kim verecek? Biz bu milletin çocuğuyuz, bu vatan da bizim vatanımız. Bayburtluyuz ve bu konularda da hassasız." diye konuştu.