 ﻿
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
0
İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
0
ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN KAR TATİLİ
ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN KAR TATİLİ
0
Karla Mücadele
Karla Mücadele
0
banner399

Bayburtlu besici Yaya'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Bayburt'ta hayvancılık yapan Recep Ali Yaya, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere "Paşa" adlı 800 kilogramlık danasını bağışladı

Bayburtlu besici Yaya'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış
30 Ocak 2018 Salı 17:42
banner393

Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere "Paşa" adlı 800 kilogramlık danasını Mehmekçik Vakfı'na bağışladı. Bayırtepe köyünde hayvancılık yapan Recep Ali Yaya, terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için böyle bir bağışta bulunduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı yerinde bir harekat olarak gördüğünü belirten Yaya, "Mehmetçik bizim Mehmet'imiz, vatan bizim vatanımız. Terörle böyle bir mücadele yaptığı için de bizzat yanlarında olamadığımız halde hem devletimizin hem de Mehmetçik'imizin arkasında olduğumuzu hissettirmek amacıyla böyle bir bağışta bulunduk." dedi.

Yaya, devlet, millet ve onun şerefli ordusu için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "İsterse gelip bütün hayvanlarımı alıp gitsinler. Askerimize, Mehmetçiğimize can feda. Yeter ki teröristlerin sonu gelsin." ifadelerini kullandı.

Bayburt'taki askerlere de bir ay süreyle 40 litre süt bağışında bulunacağını dile getiren Yaya, "Sütümüz de Mehmetçik'imize helal olsun.

Biz vermezsek kim verecek? Biz bu milletin çocuğuyuz, bu vatan da bizim vatanımız. Bayburtluyuz ve bu konularda da hassasız." diye konuştu.

banner397
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
TÜRKİYE SEVDAMIZ, VATAN İÇİN KAVGAMIZ!
Sonraki Haber
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.