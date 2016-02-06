Bayburtlu Astsubay Ünal Bıçakçı Şehit oldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki çatışmalarda ağır yaralanan ve Ankara GATA’da tedavi gören Bayburtlu Astsubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı bugün şehit oldu.

24 yaşındaki şehit jandarma astsubayın geçtiğimiz günlerde girilen çatışmada ağır yaralanarak tedavi için Ankara’ya gönderildiği ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Astsubay’ın bekar olduğu ve ailesinin Trabzon’da yaşadığı belirtildi.

Bayburt Zahit Mahallesi’nden olan şehit Bıçakçı’nın bekar olduğu, ailesinin Trabzon’da yaşadığı ve Ankara’dan geçici görevle Diyarbakır’ın Sur ilçesine gittiği öğrenildi.

