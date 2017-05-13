Bayburtlu Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..

Şırnak'ta şehit olan Hüseyin Işık'ın baba evine ateş düştü Bayburt Demirözü Elmalı Köyünden hemşerimiz ,Şırnak Besteler Dereler Bölgesinde Şehit Hemşerimiz Asb.Çvş Hüseyin IŞIK bu gün Hadımköy Şehitliği'ne toprağa verilecek

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sırasında güvenlik güçleri, bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Jandarma Astsubay Hüseyin Işık ağır yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülürken şehit oldu.

Terörist grup ise arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin muhtemel kaçış noktalarına Namaz Dağı üs bölgesinden obüs atışları yapıldı.

Şehidin Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Kervansaray sokakta bulunan evine yakınları ve komşuları akın etti. Ayrıca, şehidin oturduğu bina ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evine gelen askeri yetkililer baba Cengiz Işık'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'da şehidin evine gelerek anne Hatice Işık ve baba Cengiz Işık'a taziyelerini iletti.

Şehit Hüseyin Işık'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Hadımköy Merkez Camii'nden kılınacak, ardında Hadımköy Şehitliği'ne defnedilecek.