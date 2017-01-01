Bayburtlu annenin en acı günü!

Hayatının yitirenler arasında olan 21 yaşındaki Polis Memuru Burak Yıldız'ın anne tarafının Bayburt'un Sanacakte (Keleverek) köyünden olduğu ortaya çıktı. Burak Yıldız’ın şehit olduğu haberi, baba evi Mersin’e ise ateş düşürdü...

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi yaralandı. Yapılan son açıklamalara göre Reina'daki katliamda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı. Hayatını yitirenler arasında olan 21 yaşındaki Polis Memuru Burak Yıldız'ın anne tarafının Bayburt'un Sanacakte (Keleverek) köyünden olduğu ortaya çıktı. Burak Yıldız’ın şehit olduğu haberi, baba evi Mersin’e ise ateş düşürdü.Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız’ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları’nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız’ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız’a, sağlık görevlileri müdahale etti.Haberi alan Burak Yıldız’ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı. Bekar olan şehit polis Burak Yıldız’ın ağabeyi Murat Yıldız’ın da İstanbul’da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız’ın, 10 Aralık’ta Beşiktaş Vodafone Arena’da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22 ? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak" paylaşmıştı. Şehit Polis yine instagram hesabında annesi ile bir fotoğrafını yayınlamış, altına "Sultanım benim, annelerin bir tanesi, varlığına bin şükür" notunu düşmüştü.