Bayburt’la alakalı çeşitli TUİK Verileri

Türkiye İstatistik kurumunun 2021 Yılı verilerini açıkladı.

BAYBURTGÜNDEM- TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu açıkladı.

Buna göre Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Nüfus artış hızı azalsa da en yüksek nüfusa sahip kentimiz yine İstanbul oldu; 15 milyon 462 bin 452 kişi İstanbul'da ikamet ediyor.

Nüfus kütüğüne kayıtlı olunan iller bazında bakıldığında İstanbul'da nüfus kütüğüne kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısının TÜİK verilerine göre 2 milyon 159 bin 995 kişi olduğu görülüyor.

İstanbul'da ikamet eden 768 bin 338 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il ise Sivas oldu. Yani İstanbul'da İstanbullulardan sonra en kalabalık nüfus Sivaslılar olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da yaşayan Bayburt sayısı 124.253 kişi oldu.