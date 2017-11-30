Bayburt,Karlıca Köyü Gündüz Gece programındaydı..

Kanal 7 ekranlarında gündüz gece programında Sempatik tavırları, eğlenceli sohbetleri ve seslendirdiği türkülerle herkesin sevgisini kazanan Kürşat’ın sunduğu Gündüz Gece bu hafta Bayburt’taydı.
Bayburt insanının samimi sohbetleri, saklı kalmış cennet köşeleri, birbirinden güzel yemeklerini ekrana getiren Gündüz Gece bu hafta tarihi dokusunu günümüze taşımayı başaran Bayburt’tan çok özel görüntülerle izleyici karşısına çıktı. Her yeri buram buram tarih kokan Bayburt’un şirin köyü Karlıca (Cumavank) köyündeydi.
Karlıca köyünün meşhur balını ve yemeklerini tanıttı.
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