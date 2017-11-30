Halk Sağlığına Katkı
Halk Sağlığına Katkı
0
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
BAŞKAN MEMİŞ MÜSİAD YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
0
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
Çiftçilerin Borçları Erteleniyor
0
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına Devam Ediyor
0

Bayburt,Karlıca Köyü Gündüz Gece programındaydı..

Kanal 7 ekranlarında gündüz gece programında Sempatik tavırları, eğlenceli sohbetleri ve seslendirdiği türkülerle herkesin sevgisini kazanan Kürşat’ın sunduğu Gündüz Gece bu hafta Bayburt’taydı.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:33

Bayburt insanının samimi sohbetleri, saklı kalmış cennet köşeleri, birbirinden güzel yemeklerini ekrana getiren Gündüz Gece bu hafta tarihi dokusunu günümüze taşımayı başaran Bayburt’tan  çok özel görüntülerle izleyici karşısına çıktı. Her yeri buram buram tarih kokan Bayburt’un şirin köyü Karlıca (Cumavank) köyündeydi.

 Karlıca köyünün meşhur balını ve yemeklerini tanıttı.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
FETÖ/PDY çatı davasında karar
Sonraki Haber
Bayburt,Karlıca Köyü Gündüz Gece programındaydı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.