Bayburtgrup iddiasını devam ettirdi

Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında Çorum Belediyespor’u 1-0 yenerek evine puansız gönderdi.

Bayburt grup İl Özel İdare Spor evinde ağırladığı Çorum Belediye spor'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Saat 14.30'da Genç Osman Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı İbrahim Halil İleri, Barış Çardaklı, Çağlar Yıldız hakem üçlüsü yönetti.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım etkisiz kalırken Bayburt grup bulduğu iki pozisyonu da gole çeviremedi.

İkinci devreye daha iyi başlayan temsilcimiz ilk dakikalardan itibaren kaleyi yoklamaya başladı.

57. dakikada defanstan atağa destek veren Ömer Esenkaya, çaprazdan ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Esenkaya'nın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Bu dakikadan sonra üst üste pozisyonlar yakalamaya başlayan eden sarı- siyahlılarda 71. dakikada Süleyman Altuntaş, topu sol kanattan taşıyarak Yunus Emre Yalçın'a pasını verdi. Zor pozisyonda çaprazdan çok sert vuran Yunus Emre takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Golün ardından defansta açık vermeye başlayan Çorum defansını geçerek kaleciyle sık sık karşı karşıya pozisyonlar yakalayan Bayburt Grup, 2. golü bir türlü bulamadı.

Maçın bitimine saniyeler kala Çorum Belediye spor'da Gökhan Kılınç'ın karambolde kalan topa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. Karşılaşma Bayburt grup'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: İBRAHİM HALİL İLERİ ***,BARIŞ ÇARDAKLI ***,ÇAĞLAR YILDIZ ***

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Erçin ** ( Dk 52 İbrahim *), Ali xx ( Dk.83 Yusuf **), Uğur x x( Dk.58 Murat Akgül xx), Yunus Emre xx, Ömer x xx, , Oltan xx, Yener xx, Murathan xx, Süleyman xx, Yasin**,

ÇORUM BLD. SPOR: Utku x x,Tahir x,Eşref x(Dk. 81 Oğuzhan x ) ,Çağrı xx x,Ercan x (Dk.77 Gökhan x), Furkan x,Hakan x,Yılmaz xx(Dk. 87 Kudret x ) Uğur x,Eşref x, İmam xx

GOLLER: Dk.70 Yunus Emre Yalçın ( Bayburt Grup Özel İdare),

SARI KARTLAR: Yener, Murat Akgül, Murathan (Bayburt Grup) Eşref ( Çorum Bld.)











33. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle: Bayburt Grup Özel İdare - Çorum Belediyespor: 1-0 Beylerbeyispor - Batman Petrolspor: 0-2 Darıca Gençlerbirliği - Bergama Belediyespor: 3-0 Dersimspor - Çatalcaspor: 0-0 Gölcükspor - Kastamonuspor 1966: 1-1 Körfez İskenderunspor - Çine Madranspor: 2-1 Manavgatspor - Sandıklıspor: 2-2 Niğde Belediyespor - Van BBSK: 2-0 Tavşanlı Linyitspor - Dardanelspor: 2-1



