Bayburt,Bayburt,Bayburt,o görüntüler sosyal medyada hit oldu

Döviz kurlarındaki düşüşün ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bayburt'ta seçim sonrası halay çektiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.
BAYBURTGÜNDEM- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapğtığı açıklamalar, piyasalarda döviz baskısını biraz olsun hafifletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının yansımalarına vatandaşlar da ilginç tepkiler vererek sosyal medyada paylaştı.
KAVCIOĞLU'NUN SEÇİMDEN SONRAKİ HALAY VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR
Türk Lirası'nın dolar karşısında kısa sürede %23 değer kazanması üzerine Bayburtlular, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun halay çektiği eski videoyu yayınlayarak kendisini kutladılar.