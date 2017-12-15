BAYBURT’A MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bayburt, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği’ne sunduğu katkıyla ödüle layık görüldü. Ödülü Bayburt adına Vali Ali Hamza Pehlivan aldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 1,5 Milyon yeni istihdam sağlandı. Seferberliğe en çok katkı sunan iller Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Milli İstihdam Seferberliği’ne oransal olarak en çok katkı sunan ikinci il Bayburt’un ödülünü Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni" Ankara’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Şubat ayında başlattığı istihdam seferberliğine katılan kişi ve kurumlara teşekkür etti. 2017 yılında bugüne kadar sağlanan 1,5 milyon ilave istihdamın Türkiye için bir rekor olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam seferberliğinde elde edilen sonuçta, devletin sağladığı teşviklerin önemli olduğunu ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının yolunun üretmekten, yenilenmekten geçtiğini kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım ise bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin çağrısı üzerine, iş dünyasının da etkin katılımıyla düzenlenen Ekonomi Şurası'nda istihdam seferberliği başlatıldığını, bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) üyelerini en az 1 ilave istihdam sağlamaya davet ettiğini anımsattı. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusa sahip olduğunu bildiren Başbakan Yıldırım, “Genç nüfusumuza yeni iş ve aş imkanları hazırlamamız lazım. Son 1 yıl içinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı andan itibaren 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş, aş bulduk, imkan sağladık. 1,5 milyon istihdam demek 1,5 milyon ailenin mutluluğu demektir. İşte bu güzel ve anlamlı törende, istihdamda artış sağlayan illerimizi, firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Buradan genç, kadın ve engelli istihdamında duyarlılık gösteren firmalara ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milli İstihdam Seferberliği’ne oransal anlamda en çok katkı sunan illere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ödülleri verildi.

Ödül törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan katıldı.​