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Bayburt Yeniköy’de 25 evin çatısı uçtu

Bayburt Yeniköy’de (mağara) şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı yaklaşık 25 evin çatısı uçtu.

Bayburt Yeniköy’de 25 evin çatısı uçtu
22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:30

Bayburt’ta 2 gündür devam eden fırtına ve yağıştan dolayı bazı yerlerde ise enerji kesintileri meydana gelmektedir.

Alınan Bilgiye göre Bayburt’un merkeze bağlı eski ismi mağara olan Yeniköy’de tahminen 25 evin çatısı uçtuğu, uçan çatıların enerji nakil hatlarına zarar vermesinden dolayı köyde elektrik kesintisi yaşandığı, yaşanan elektrik kesintisinden dolayı Aras Edaş ekiplerinin köyde çalışma başlatarak enerji kesintisini gidermeye çalıştıkları belirtildi.

Köyde can kaybının olmadığı maddi olarak zarar meydana geldiği alınan bilgiler arasında.

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