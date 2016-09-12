Bayburt yeni bir özel okula kavtuştu

Yoğun ilgi gören ve öğrenci kayıtları devam eden Özel Bayburt Dede Korkut Koleji 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına tam kadro hazır bir şekilde giriyor.

Yenilikçi eğitim öğretim anlayışı ile öğrencilerine yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedefleyen Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Kurucuları Raci Bayrak ve Serhat Kılıç, Dede Korkut Kolejiyle ilgili önemli açıklamalar yaptılar. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademesinde bütün branşlarda iddialı olduklarını ve alanlarında en iyi kadroyla yola çıktıklarını dile getiren idareciler, özel kolej imkanlarının en iyisini öğrencilerine sunacaklarını belirterek, kararsızlık içerisinde olan velilerin mutlaka Dede Korkut Kolejini ve ekibini görmeden ve kendileriyle istişare etmeden karar vermemeleri gerektiğini dile getirdiler.