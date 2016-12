BAYBURT, YATIRIMCIYA BÜTÜN İMKÂNLARI SUNACAKTIR

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin katıldığı ve Yeni Teşvik Paketi’nin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, alt yapı problemleri tarihe karışan Bayburt’ta üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini, aynı zamanda başlayan ve hayata geçecek olan projelerle birlikte Bayburt’un yatırımcıya bütün imkânları sunacağını belirtti.

Bayburt’ta bir işadamının yatırım yapması noktasında, tıkandığı yerde belediyeyi ilgilendiren ne olursa Bayburt Belediyesi olarak bürokratik tıkanmalarda ve kırtasiyeciliğin uzadığı noktalarda devrede olacağını dile getiren Başkan Memiş, “Bayburt için önemli olan bir konuyu veya alanı belirlerken kendi kanaatlerimizin olması yerine, Bayburt’u hangi konuda ayağı kaldırırız noktasında bir kanaatin etrafında birleşirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Daha güçlü olacağımız, daha avantajlı sektörlerin tespit edilmesi noktasında önyargılarla değil, ortak akılla harekete geçersek Bayburt için doğruyu yapmış oluruz. Her ne kadar dışarıdan bir yatırımcıyı Bayburt’a getirmeye çalışıyorsak da içerideki yatırımcının daha modern, daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması noktasında yerel dinamikleri de desteklememiz gerekiyor”diye konuştu.Bayburt’u her birçok cazibe merkezi hali getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Memiş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Dışarıdan gelecek olan bir yatırımcı için her ne kadar ticari kazancı onun için önemli olsa da diğer bir önemli olan nokta da bu şehrin yaşanılabilir olmasıdır. Modern bir hüviyete kavuşmuş, alt yapı hizmetlerini tamamlamış, sosyal donatılarıyla gençlere hitap edecek alanların olması da esastır. Bu anlamda da şunu açık yüreklilikle ifade edeyim ki; Bayburt daha yaşanılabilir bir şehir olma noktasında hızla ilerliyor. Temel altyapı problemleri kesinlikle yüzde doksan dokuz oranında tamamlandı. Su isale hattı, kanalizasyon hattı, yağmur suyu tahliye hattı ve atık su arıtma tesisinin yapılması aşamasında tamamen her yeri kazılan bu şehrin bugün artık üst yapı çalışmaları da başlamış durumdadır. İki koldan kalıcı asfalt ve kaldırım çalışmaları başlamış olup hızlı bir şekilde devam etmektedir.“2017 yılı itibariyle Bayburt üstyapısıyla da tamamlanmış bir şehir olacaktır. Bu da buraya gelen bir yatırımcı için de çok önemlidir. Altyapı problemi olmayan, yolları tamamlanmış bir kentte yatırım yapacaklardır. Bunlarla yetinmeyip sosyal donatı alanlarının hayata geçmesi hasebiyle şehir parkları üzerinde yoğunlaştık. Daha önce var olan şehir parkımızı 7.5 milyon TL yatırımla daha modern bir hüviyete kavuşturduk. Kaleardı Mahallesi’nde ikinci bir şehir parkımızın çalışmaları başlamıştır.”“Yatırımcılarımızı ilgilendiren en önemli bir ihtiyaç da otoparktır. Bu konuda da Hükümet Meydanı’nda altı geniş bir otopark üstü ise modern bir meydan olacak şekilde çalışmalarımızın startını verdik. Şehrimizin birçok noktasında hizmete sunmayı planladığımız otopark projelerimiz içinde yer alan Kapalı Halk Pazarı’nın yerini belirleyerek kamulaştırmasını tamamladık ve bu projede alt katını köy minibüsleri için otopark olarak tasarladık. Bir diğer otopark projemiz de Hayırseverler Ortaokulu yanında Patates Tarlası olarak bildiğimiz alanda altı otopark, üstü çocuklarımız için park ve oyun alanı olacak. Sağlık İl Müdürlüğü binasının yıkılarak yeniden yapılacağı alanın altı şehre ait, umuma ait kapalı otopark olarak planlandı. Otopark sorunu çözdüğümüz zaman, cadde ve sokaklardaki araç kalabalığı da ortadan kalkmış olacaktır. Şehri güzelleştirme ve sorunları çözme adına güzel projeler olacak. Buda Bayburt’a gelecek olan insanların şehre ilk girdiklerinde modern, ferah bir kentle karşılaşmalarını sağlayacaktır.”“Bayburt’ta ticari potansiyeli artırma adına Bayburt Belediyesi olarak 6 milyon TL değerindeki projeyle başladığımız Tarım Yerleşkesi’ne birçok alan daha ekleyerek bu projeyi 40 milyon TL değerine çıkardık. Kalkınma Bakanlığı’ndan onaylanan bu projeyi 3 etapta hayata geçireceğiz. Birçok alanda Bayburt’u merkez yapacak şekilde hayata geçireceğimiz bu projede sadece tarım ve hayvancılık olmayacak. Diğer birçok sektörü de buraya toplayarak Bayburt’u cazibe merkezi haline getireceğiz.”“Bayburt’un kentleşmesi ile ilgili birçok problemi bir iki yıl içerisinde çözülmüş olacak. Şehircilik anlamında yapılması gereken hizmetler daha da Bayburt’a kazandırılacak. 2016 yılında alt yapı yatırımı tamamlanan Bayburt’ta 2017 yılı itibariyle kaldırım ve kalıcı asfalt çalışmaları tamamlanmış olacak. Bunların yanında eş zamanlı olarak başlattığımız diğer projeler de tamamlandığında ve 2018, 2019 yılında hayata geçecek olan projelerle birlikte Bayburt yatırımcıya çok cazip bir şekilde ev sahipliği edecektir.”Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İbrahim Yumak, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve girişimciler katıldı.