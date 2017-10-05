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Bayburt ve Bayburtluyla dalga geçen siteye tepkiler sürüyor.

Bayburt nefreti nereden geliyor? Zaytung adlı site,sürekli Bayburt ve Bayburtluyla dalga geçen haberler yapıyor..

Bayburt ve Bayburtluyla dalga geçen siteye tepkiler sürüyor.
05 Ekim 2017 Perşembe 11:42

Logosunda Ahlaksız Haber yazan “Zaytung” adlı site sürekli dalga geçen haberler yapıyor.Siteyi incelediğimizde Bayburt’la alakalı çok sayıda dalga geçilen  haber olduğunu fark ettik.Havaalanı haberiyle alakalı sosyal medyada çok sayıda tepki gelmesinin ardından ,telefonlara da mesaj gelmeye başladı.Bu sitenin reklamını yapmak istemediğimizden haber yapmadık.Fakat Sosyal medyada yapılan yorumlar ve mesajların ardından sessiz kalmamaya karar verdik.

Bu sitenin editörleri kimse, Bayburt takıntısının sebebi anladığımız kadarıyla gezide sokağa çıkmayan tek il olması,15 Temmuz’da en sert tepkiyi göstermiş olması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci il olmasıdır.Diğer dalga geçilen haberlerde Hükümetin  icraatlarıyla dalga geçiliyor.

Bayburtlu her daim Vatanseverliğini göstermiş ve Milletinin yanında olanı yüceltmiştir.Bayburt ve Bayburtluyla dalga geçenler cevabını her daim almışlardır.

Buradan Bayburtlu hemşerilerimiz adına suç duyurusunda bulunuyoruz.Gerekli mercilerin  bu siteye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz. Bir Şehrin insanlarını hakir görmesini kabullenmemizi kimse beklemesin.

Sitenin alt kısmında şöyle bir yazı var.

“Sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, html kodlarına varıncaya kadar yalandır uydurmadır. Kemik yaşı 18'den küçük olanlar siteye bir arkadaşa bakıp hemen çıkmak için dahi giremezler. Son olarak bizi dava edip mahkemelerde süründürmezseniz gerçekten çok seviniriz. Saygılarımızla.”

Fakat bu yazı ,yaptıkları bu ahlaksızlığı gidermez..

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