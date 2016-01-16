BAYBURT VALİSİ YUSUF ODABAŞ BAZI OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Valimiz Yusuf Odabaş beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ile birlikte bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim, Şehit Nevzat Kaya ilköğretim okulu ve Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesinde incelemelerde bulunan Valimiz Yusuf Odabaş bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Valimiz öğretmenlerin ve okulun sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.



