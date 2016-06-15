Bayburt Valisi Görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından Bayburt Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, yeni görevine başladı. Bayburt belediye Başkanı Mete Memiş’le kente giriş yapan Ustaoğlu için Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi.

Bayburt Valisi Görevine başladı
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Yeni valiyi, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.Valilik binası önünde tebrikleri kabul eden  Vali Ustaoğlu ardından makamına geçti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, yeni görevinin kendisi ve bayburt için hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan bir kente vali olarak atanmaktan duyduduğu memnuniyeti dile getiren Ustaoğlu, "Türkiye'nin en güvenli, en huzurlu, mert ve yiğit insanlar diyarı Bayburt'a vali olarak atanmaktan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah görev hayatımız boyunca bu güzel ilimizin bir ferdi olmaktan, bu güzel ilimizin bu güzel halkına hizmet ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" dedi. 

 İlin valisi olarak en önemli görevlerinden birinin de emniyet ve asayiş olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Paralel Devlet Yapılanması başta olmak üzere bölücü terör örgütüyle ilgili ilimizde tüm bu kesimlerle alakalı da her türlü mücadelemiz, her türlü kararlılığımızın da buradan bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.





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