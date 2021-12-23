Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Yeditepe Üniversitesinde Bedrettin Dalanı ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Yeditepe Üniversitesinde eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalanı ziyaret etti.
BAYBURTGÜNDEM-
Birdizi ziyaret için İstanbulda bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Yeditepe Üniversitesinde eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalanı ziyaret etti.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburtspor Başkanı Celil Çalışkan,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk Bedrettin Dalanı ziyaret ettiler.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretlerinde Bedrettin Dalanı Bayburt’a davet etti.Bayburtspor konusunda istişare eden heyet,daha sonra Bedrettin Dalanla yemekte bir araya geldiler.
İstanbul eski Belediye Başkanı Bedrettin Dalan Bayburt’un Vilayet olduğu günlerle alakalı anılarını anlattı.