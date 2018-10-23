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Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.

Vali Pehlivan Bayburtspor için İstanbul’da düzenlenen destek organizasyonu öncesi Vali Şahin’i makamında ziyaret etti.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.
23 Ekim 2018 Salı 15:11

Çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret vesilesiyle memnuniyetini ifade eden Vali Pehlivan, Vali Şahin’e ilgisi, misafirperverliği ve Bayburtspor için düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayısı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Şahin ise Vali Pehlivan’a teşekkür ederek hemşerilerine selamlarını iletti.

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