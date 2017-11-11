Bayburt Valiliği’nin yeni hizmet binasının projesi tamamlandı.

Yatırım programına alınan ve önümüzdeki yıl ihaleye çıkılıp inşaat çalışmaları başlayacak proje tamamlanarak detayları açıklandı. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenen proje 5 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Yeni hizmet binası tamamlandığında yaklaşık 20 kamu kurumunun hizmet vereceği birimler, 120 kişilik konferans salonu, farklı büyüklüklerde toplantı odaları, 400 kişilik yemekhane ve 120 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark bölümleriyle vatandaşlara hizmet verecek. Projede vatandaşların işlemlerini gerçekleştirirken zaman geçirebileceği sosyal alanlar ile resmi ziyaret ve törenlerin gerçekleştirileceği bölümlerde yer alacak.

Projenin Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Birçok kurumumuzu bünyesinde barındırarak vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediğimiz yeni hükumet binasının projesi tamamlandı. Hâlihazırda yatırım programında olan projenin ihale ve inşaat çalışmaları için İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerekli çalışmalara başlandı ve bu çalışmalar devam ediyor. Projenin inşaat çalışmaları inşallah önümüzdeki yıl başlayacak ve kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak. Öncelikle bu önemli yatırımın ilimizde hayata geçirilmesi konusundaki desteklerinden dolayı Bayburt Milletvekilimiz ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya Bayburt İlimiz ve Valiliğimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Projenin Bayburt’umuz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Yeni Valilik Hizmet Binası içerisinde Valilik Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, SODES Proje Uygulama Birimi, OSB Müdürlüğü ile bu kurumlara bağlı birimler yer alacak.​