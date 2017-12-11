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Bayburt Valiliği ile Cumhuriyet başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü imzalandı

Bayburt Valiliği ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı arasında belirli suçlardan hüküm giyenlerin cezalarını kamu hizmeti yaparak tamamlamalarına yönelik Denetimli Serbestlik Protokolü imzaladı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:56

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan protokolün ceza infaz kurumlarının yükünü paylaşması bakımından önemli olduğunu söyledi. Belirli suçlardan hüküm giyenlerin cezalarını kamu hizmeti yaparak tamamlamalarını hedefleyen protokolün 2005 yılından itibaren etkin bir şekilde uygulandığını bildiren Vali Pehlivan, “Bugün bu protokolü imzalamak suretiyle Valiliğimiz ve Başsavcılığımız arasındaki işbirliğini bir yıl daha yenilemiş oluyoruz. Bu iş birliği bir yandan hükümlülerin rehabilite edilmesini sağlarken diğer yandan devlet bu vatandaşlarımızın hizmetinden de yararlanmış oluyor. Bu şekliyle Denetimli Serbestlik uygulaması çok önemli. Protokolün hayırlı, verimli olmasını, faydalı hizmetlere ve faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise 2005 yılında yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun yükümlünün sosyal hayatına devam ederken cezasını kamu hizmeti yaparak tamamlayabileceği yeni bir sistem getirdiğini söyledi. Bayburt’ta ki kamu kurum ve kuruluşlarıyla denetimli serbestlik uygulamasına yönelik protokoller imzalandığını anımsatan Tiryaki, “Kaymakamlıklarımız, Bayburt Belediyesi, Bayburt Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Öğretmen Evi ve diğer birçok kamu kurum ve kuruluşlarında denetimli serbestlik uygulamasını gerçekleştirdik. Son 3 yılda 38 bin 964 saat kamu hizmetinde bu uygulamadan yararlanan hükümlü kardeşlerimiz cezalarını tamamlamışlardır. Bu şekilde hem sosyal yaşantılarına devam etmişler, cezalarını tamamlamışlar hem de devletimize çalışmak suretiyle katma değer sağlamışlardır. Bu vesileyle imzalayacağımız protokolün öncelikle yükümlü kardeşlerimizin cezalarının infazında ve topluma kazandırılmasında hayırlara vesile olmasını, çalışarak ve üreterek devletimiz ve milletimize katkı sağlamaları noktasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki daha sonra hükümlülerin kamu hizmeti yaparak cezalarını tamamlamalarını öngören Denetimli Serbestlik Protokolü’nü imzaladı.

Törende Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Özcan Tekin de hazır bulundu.

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