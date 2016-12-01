Bayburt Vali Yardımcıları Ve İlçe Kaymakamları değişti.

616 mülki idare amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak atandı.

01.12.2016 tarihli Kararname ile ;

BAYBURT VALİ YARDIMCILIĞINA: ARTVİN İL HUKUK İŞLERİ MÜD. MUTLU ALMALI

BAYBURT VALİ YARDIMCILIĞINA: ÇILDIR KAYMAKAMI TAMER KILIÇ

BAYBURT VALİLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE: AKYAZI KAYMAKAMI KAMURAN MUSTAFA BALLI

DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞINA: KARGI KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN

AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞINA: BEYLİKOVA KAYMAKAMI SELÇUK HASKIRIŞ

Atandılar.