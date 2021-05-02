Bayburt Vakfından,İhtiyaçlı Ailelere“CAN SUYU”

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı ,Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yılda İhtiyaç sahiplerini unutmadı.

Vakıf bu yılda 700 gıda kolisi erzak yardımı yaptı. Yardımlar toplam 1000 gıda kolisi olacak.

Hazırlanan gıda kolilerinin büyük kısmını ramazan ayı içerisinde Bayburt’a ulaştırılıyor.Gıda kolilerinin bir kısmını da İstanbul’da ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırmaya devam ediyorlar.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Pandemi sürecinde geçen yıl, Bayburt Valiliğin, himayesinde,Bayburt’ta ihtiyaç sahiplerine Gıda ve Temizlik malzemesi alınması amacıyla ,Biz Bize yeteriz diyen Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 500 Koliyle destek vermişti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ,Dünyada ve Türkiye’de uygulanan Pandeminin tüm insanlığı etkilediği gibi Hemşerilerimizide etkiledi.Bizlerde Bayburt Vakfı olarak bu dönemin atlatılması ve her Ramazan olduğu gibi Yılda İhtiyaç sahibi Hemşerilerimize can suyu olsun diye çalışmamızı gerçekleştiriyoruz dedi.