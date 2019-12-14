Bayburt vakfından, Afişle ilgili,sert açıklama

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfından ,Kamuoyuna Duyru yapıldı.

Bayburt Kamuoyuna Duyurulur..

Dernek ve STK’ları kendi sığ ve kişisel çıkarları için kullanmayı alışkanlık haline getiren kişileri kınıyoruz. İlginç bir kişiliğe sahip olan Hasan Saka ,Bayburt Vakfına yönetimine ve Tüm İstanbul Bayburt derneklerine büyük bir saygısızlık göstererek ismini ve logosunu Vakfın ve derneklerin Rızası olmadan kullanmıştır.

Bu şahısla hiç bir ilişkimiz yoktur ve faaliyetlerine rızamız yoktur. İsim ve Unvanlarımızın bilgimiz dışında kullanılmasından doğan Haklarımızı saklı tutuyoruz…

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Bayburt Vakfı Başkanlığı