BAYBURT VAKFI DÜZENLEMENİN ARDINDAN FINDIKZADE'DE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Açılışı 22 Ocak'ta yapılacak olan Bayburt Vakfı Fındıkzade'de bulunan hizmet binasını yeniden açacak.

Fındıkzade'de bulunan hizmet binası yeni düzenlemelerin ardından 22 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek açılış programı ile yeniden hizmete başlayacak.



Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Nusret Parıldar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Merkez binamız yeniden düzenlenmiş olup 22 Ocak 2017 tarihinde hizmete açılacaktır. Binamız tüm Bayburt Dernek ve STK faaliyetlerine açık olacaktır. İsteyen kuruluşlar, seminer, sergi, konferans ve kongre gibi faaliyetlerinde kullanabileceklerdir. Bu bina Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın kontrolünde olmakla beraber, tüm Bayburtlulara aittir."



Program: (22.01.2017 Pazar) 13.00 - Şehitler Anısına Sergi (Çok Amaçlı Salon) 14.00 - Şehitler için Kuran'ı Kerim Tilaveti 14.30 - Açılış Konuşmaları 15.00 - Konuşmacı / Naci Memiş 16.00 - İkram ve Sohbetler





